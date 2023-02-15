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Андрей Рублёв в первом круге уступил Алексу де Минору и покинул турнир в Роттердаме

Андрей Рублёв в первом круге уступил Алексу де Минору и покинул турнир в Роттердаме
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Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) проиграл с представителю Австралии Алексу де Минору в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Де Минор одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Андрей Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алекса де Минора три эйса, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Алекс де Минор встретится с американцем Максимом Кресси, который, в свою очередь, обыграл Тима ван Рейтховена.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2 074 505. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам. 1-й круг
15 февраля 2023, среда. 21:40 МСК
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв 3-й раз за сезон проиграл на старте. В Роттердаме у него не было даже брейк-пойнтов Рублёв 3-й раз за сезон проиграл на старте. В Роттердаме у него не было даже брейк-пойнтов
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