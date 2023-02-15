Андрей Рублёв в первом круге уступил Алексу де Минору и покинул турнир в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) проиграл с представителю Австралии Алексу де Минору в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Де Минор одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Андрей Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алекса де Минора три эйса, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Алекс де Минор встретится с американцем Максимом Кресси, который, в свою очередь, обыграл Тима ван Рейтховена.
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2 074 505. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.
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