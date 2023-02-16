Доминик Тим эмоционально высказался о первой победе в 2023 году
Поделиться
Чемпион US Open, австрийский теннисист Доминик Тим высказался о первой победе в сезоне. На турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) он одолел словака Алекса Молчана — 7:6 (7:4), 6:3.
«Это был хороший матч. Мне очень нравится здесь, в Буэнос-Айресе. Уже в последние дни на тренировке я чувствовал себя хорошо. Я выиграл свой первый матч в сезоне у очень хорошего соперника. Оставался сосредоточенным на протяжении всей встречи, а также в трудные моменты игры. Так что я счастлив и сейчас пытаюсь полностью сосредоточиться на матче второго круга», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
Во 2-м круге турнира в Аргентине Доминик Тим сойдётся с перуанцем Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио, который переиграл Жоау Соузу — 6:2, 7:5.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
00:46
-
00:36
-
00:03
- 15 февраля 2023
-
23:46
-
23:22
-
23:02
-
22:54
-
22:30
-
22:13
-
20:30
-
20:29
-
20:19
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:39
-
18:24
-
17:37
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:48
-
15:49
-
13:00
-
11:17
-
10:38
-
10:00
-
01:42
-
00:19
-
00:03
- 14 февраля 2023
-
23:32
-
23:13
-
22:50
-
22:47
Партнерский контент