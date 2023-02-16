Доминик Тим эмоционально высказался о первой победе в 2023 году

Чемпион US Open, австрийский теннисист Доминик Тим высказался о первой победе в сезоне. На турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) он одолел словака Алекса Молчана — 7:6 (7:4), 6:3.

«Это был хороший матч. Мне очень нравится здесь, в Буэнос-Айресе. Уже в последние дни на тренировке я чувствовал себя хорошо. Я выиграл свой первый матч в сезоне у очень хорошего соперника. Оставался сосредоточенным на протяжении всей встречи, а также в трудные моменты игры. Так что я счастлив и сейчас пытаюсь полностью сосредоточиться на матче второго круга», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Во 2-м круге турнира в Аргентине Доминик Тим сойдётся с перуанцем Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио, который переиграл Жоау Соузу — 6:2, 7:5.