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Пятая ракетка мира Гарсия одержала волевую победу в Дохе и сыграет в 1/4 финала с Саккари

Пятая ракетка мира Гарсия одержала волевую победу в Дохе и сыграет в 1/4 финала с Саккари
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятая ракетка мира) успешно преодолела 2-й круг турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), переиграв представительницу Чехии Каролину Мухову (123-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Гарсия оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа. В следующем круге Каролин Гарсия сойдётся с представительницей Греции Марией Саккари, которая расправилась с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая начнёт борьбу за титул сегодня, 15 февраля.

Доха (ж). 2-й круг
15 февраля 2023, среда. 20:45 МСК
Каролина Мухова
123
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 4
6 3 		7 6
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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