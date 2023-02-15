Пятая ракетка мира Гарсия одержала волевую победу в Дохе и сыграет в 1/4 финала с Саккари

Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятая ракетка мира) успешно преодолела 2-й круг турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), переиграв представительницу Чехии Каролину Мухову (123-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.
Гарсия оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа. В следующем круге Каролин Гарсия сойдётся с представительницей Греции Марией Саккари, которая расправилась с россиянкой Екатериной Александровой.
Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая начнёт борьбу за титул сегодня, 15 февраля.
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