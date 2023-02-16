20-летняя Эмма Радукану опубликовала свежее фото в шикарном чёрном платье

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новую запись в социальных сетях. На фото спортсменка в шикарном чёрном платье.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭММЫ РАДУКАНУ

На Открытом чемпионате Австралии — 2023 Радукану проиграла во втором круге американской теннисистке Кори Гауфф. 5 января британка получила травму лодыжки и вынуждена была сняться с турнира в Окленде (Новая Зеландия), из-за чего её участие в Australian Open было под вопросом.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в самый конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге.