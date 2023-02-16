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Белинда Бенчич после волевой победы над Викторией Азаренко снялась с турнира в Дохе

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).

15 февраля в матче второго круга Белинда Бенчич одержала волевую победу над Викторией Азаренко со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. На счету Белинды Бенчич три эйса, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, в полуфинал турнира из-за снятия Бенчич проходит первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая обыграла американку Даниэль Коллинз (6:0, 6:1) и должны была сыграть со швейцаркой в четвертьфинале.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Призовой фонд соревнования составил $ 780 637. Его действующей победительницей является Ига Свёнтек.