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Александр Зверев уступил Таллону Грикспору и закончил выступления на турнире в Роттердаме

Александр Зверев уступил Таллону Грикспору и закончил выступления на турнире в Роттердаме
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Немецкий теннисист Александр Зверев (17-я ракетка мира) уступил голландцу Таллону Грикспору (61-я ракетка мира) и не смог выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Таллон Грикспор одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Грикспор выполнил 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал два из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Зверева пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.

В четвертьфинале Грикспор сыграет с победителем пары датчанина Хольгера Руне и ещё одного представителя Нидерландов Гийса Броувера. Турнир продлится до 19 февраля.

Роттердам. 2-й круг
15 февраля 2023, среда. 23:25 МСК
Таллон Грикспор
61
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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