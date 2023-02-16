Александр Зверев уступил Таллону Грикспору и закончил выступления на турнире в Роттердаме
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Немецкий теннисист Александр Зверев (17-я ракетка мира) уступил голландцу Таллону Грикспору (61-я ракетка мира) и не смог выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
Таллон Грикспор одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Грикспор выполнил 12 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал два из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Зверева пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.
В четвертьфинале Грикспор сыграет с победителем пары датчанина Хольгера Руне и ещё одного представителя Нидерландов Гийса Броувера. Турнир продлится до 19 февраля.
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