Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас победил в своём первом матче после длительного отсутствия из-за травмы

Карлос Алькарас победил в своём первом матче после длительного отсутствия из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас (2-я ракетка мира) победил серба Ласло Джере (57-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Карлос Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из 12 заработанных брейк-пойнтов. На счету Джере шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с другим сербом Душаном Лайовичем. Тот обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:3 6:1.

Карлос Алькарас из-за травмы пропустил Australian Open — 2023 и упустил первое место в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира по итогам турнира стал серб Новак Джокович.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
16 февраля 2023, четверг. 04:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Ласло Джере
57
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023