Карлос Алькарас победил в своём первом матче после длительного отсутствия из-за травмы

Испанский теннисист Карлос Алькарас (2-я ракетка мира) победил серба Ласло Джере (57-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Карлос Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из 12 заработанных брейк-пойнтов. На счету Джере шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с другим сербом Душаном Лайовичем. Тот обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:3 6:1.
Карлос Алькарас из-за травмы пропустил Australian Open — 2023 и упустил первое место в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира по итогам турнира стал серб Новак Джокович.
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