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Шаповалов проиграл Ммо во втором раунде турнира в Делрэй-Бич

Шаповалов проиграл Ммо во втором раунде турнира в Делрэй-Бич
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В матче второго круга соперником Шаповалова был амениканский теннисист Майкл Ммо.

Матч завершился победой американца в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.

Ммо (87-е место в рейтинге АТР) выполнил два эйса и не избежал четырёх двойных ошибок, реализовав три из пяти брейк-пойнтов (60%). На счету Шаповалова (27-е место в рейтинге) четыре эйса и столько же двойных ошибок. Денис реализовал два из 10 брейк-пойнтов за всю игру.

Следующим соперником американского теннисиста стал победитель матча Маккензи Макдональд США) — Йосихито Нисиока (Япония). Американцы сыграют между собой в 1/4 финала.

На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов дошёл до третьего круга.

Делрэй-Бич. 2-й круг
16 февраля 2023, четверг. 04:10 МСК
Денис Шаповалов
27
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Майкл Ммо
87
США
Майкл Ммо
М. Ммо
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