Шаповалов проиграл Ммо во втором раунде турнира в Делрэй-Бич

Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В матче второго круга соперником Шаповалова был амениканский теннисист Майкл Ммо.
Матч завершился победой американца в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.
Ммо (87-е место в рейтинге АТР) выполнил два эйса и не избежал четырёх двойных ошибок, реализовав три из пяти брейк-пойнтов (60%). На счету Шаповалова (27-е место в рейтинге) четыре эйса и столько же двойных ошибок. Денис реализовал два из 10 брейк-пойнтов за всю игру.
Следующим соперником американского теннисиста стал победитель матча Маккензи Макдональд США) — Йосихито Нисиока (Япония). Американцы сыграют между собой в 1/4 финала.
На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов дошёл до третьего круга.
- 16 февраля 2023
-
06:37
-
06:17
-
01:38
-
00:46
-
00:36
-
00:03
- 15 февраля 2023
-
23:46
-
23:22
-
23:02
-
22:54
-
22:30
-
22:13
-
20:30
-
20:29
-
20:19
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:39
-
18:24
-
17:37
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:48
-
15:49
-
13:00
-
11:17
-
10:38
-
10:00
-
01:42
-
00:19
-
00:03
- 14 февраля 2023
-
23:32