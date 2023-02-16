Шаповалов проиграл Ммо во втором раунде турнира в Делрэй-Бич

Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В матче второго круга соперником Шаповалова был амениканский теннисист Майкл Ммо.



Матч завершился победой американца в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.



Ммо (87-е место в рейтинге АТР) выполнил два эйса и не избежал четырёх двойных ошибок, реализовав три из пяти брейк-пойнтов (60%). На счету Шаповалова (27-е место в рейтинге) четыре эйса и столько же двойных ошибок. Денис реализовал два из 10 брейк-пойнтов за всю игру.



Следующим соперником американского теннисиста стал победитель матча Маккензи Макдональд США) — Йосихито Нисиока (Япония). Американцы сыграют между собой в 1/4 финала.



На Открытом чемпионате Австралии Шаповалов дошёл до третьего круга.