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«Это прекрасное чувство». Карлос Алькарас эмоционально высказался о первой победе в году

«Это прекрасное чувство». Карлос Алькарас эмоционально высказался о первой победе в году
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) прокомментировал победу над сербом Ласло Джере (57-я ракетка мира) и выход в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина). Это первая победа испанца после длительного отсутствия из-за травмы и первая победа в этом году.

«Это прекрасное чувство — снова побеждать. Для меня это было долгое время без соревнований, без матчей, я восстанавливался. Наконец-то я одержал свою первую победу в 2023 году.

Я действительно счастлив [в Буэнос-Айресе]. Не ожидал увидеть столько фанатов. Такая великолепная атмосфера. Просто хочу сказать спасибо всем болельщикам здесь, в Буэнос-Айресе, за теплый приём, который я получил в первом матче, надеюсь продолжать побеждать с такой энергией», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

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