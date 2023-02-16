«Это прекрасное чувство». Карлос Алькарас эмоционально высказался о первой победе в году

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) прокомментировал победу над сербом Ласло Джере (57-я ракетка мира) и выход в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина). Это первая победа испанца после длительного отсутствия из-за травмы и первая победа в этом году.
«Это прекрасное чувство — снова побеждать. Для меня это было долгое время без соревнований, без матчей, я восстанавливался. Наконец-то я одержал свою первую победу в 2023 году.
Я действительно счастлив [в Буэнос-Айресе]. Не ожидал увидеть столько фанатов. Такая великолепная атмосфера. Просто хочу сказать спасибо всем болельщикам здесь, в Буэнос-Айресе, за теплый приём, который я получил в первом матче, надеюсь продолжать побеждать с такой энергией», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
- 16 февраля 2023
-
10:34
-
10:10
-
06:37
-
06:17
-
01:38
-
00:46
-
00:36
-
00:03
- 15 февраля 2023
-
23:46
-
23:22
-
23:02
-
22:54
-
22:30
-
22:13
-
20:30
-
20:29
-
20:19
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:39
-
18:24
-
17:37
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:48
-
15:49
-
13:00
-
11:17
-
10:38
-
10:00
-
01:42
-
00:19