Алекс де Минор прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в первом круге Роттердама

Австралийский теннисист Алекс де Минор (25-я ракетка мира) прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Де Минор одержал победу со счётом 6:4, 6:4.
«Это был адский матч. Я думаю, что у меня был правильный настрой. Я знал, что должен быть агрессивным, донести это до него и действительно поверить в себя. Я отлично тренировался. В матче делал именно то, что планировал сегодня на тренировочной площадке. Было здорово видеть, как всё это работает.
Я думаю, что после победы над Медведевым действительно поверил, что у меня есть уровень, чтобы конкурировать с этими ребятами. Всё складывается воедино. Я играю с гораздо большей уверенностью, гораздо более расслабленно и просто играю в свой теннис», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.
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