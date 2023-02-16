Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп: текстовая трансляция матча 2-го круга Роттердама
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Сегодня, 16 февраля, 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (35-й номер мирового рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча пройдёт на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Ботиком ван де Зандсхулпом.
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Даниил брал верх в четвертьфинале победного для себя US Open — 2021 (6:3, 6:0, 4:6, 7:5), а затем дважды выиграл в прошлом году на стадии 1/16 финала. Сначала это произошло на Australian Open (6:4, 6:4, 6:2), потом на «Мастерсе» в Цинциннати (6:4, 7:5).
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