«Полчаса плакала в душе». Касаткина эмоционально высказалась о вылете с Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) рассказала, как переживала вылет с Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в первом круге проиграла Варваре Грачёвой.

«Мне было трудно справиться с тем, что я два дня целенаправленно ждала своего матча. Возможно, моя соперница испытывала немного меньше давления. Но в любом случае она лучше меня справилась с ситуацией. Всегда учишься на таких вещах. Многие спортсмены показывают, как они могут стать сильнее в своих мыслях. Я же всё ещё на пути к этому.

Как всегда, полчаса плачешь в душе, а на следующий день становится немного лучше. Возникает опустошение. Нужны один или два дня после таких поражений, таких турниров. Как бы то ни было, ожидания есть всегда. Хочется побеждать, особенно на крупных турнирах. У меня есть цель, я уже поняла, что могу добиваться большего на крупных соревнованиях, — конечно, это и есть цель. Но есть и давление. И, разумеется, когда не сделала то, что хотела, не подготовилась, то, конечно, огорчаешься, и после этого требуется несколько дней. Но это нормально. Почти как при расставании. Нужно немного времени, чтобы прийти в себя и снова полюбить то, чем занимаешься», — приводит слова Касаткиной Roland Garros.