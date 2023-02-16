Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, тем самым продолжив защиту титула

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмая ракетка мира) переиграл представителя Нидерландов Грегура Баррера во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.



Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Канадец выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Баррера три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.



В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды). Призовой фонд турнира составил € 2 074 505.