Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, тем самым продолжив защиту титула

Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, тем самым продолжив защиту титула
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмая ракетка мира) переиграл представителя Нидерландов Грегура Баррера во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Канадец выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Баррера три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды). Призовой фонд турнира составил € 2 074 505.

Роттердам. 2-й круг
16 февраля 2023, четверг. 13:10 МСК
Грегуар Баррер
71
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023