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Даниил Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Даниил Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Ботика ван де Зандсхулпа ни одного эйса, пять двойных ошибок и шесть упущенных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с действующим победителем турнира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Призовой фонд турнира составил € 2 074 505.

Роттердам. 2-й круг
16 февраля 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Ботик ван де Зандсхулп
35
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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