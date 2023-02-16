Даниил Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.



Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Ботика ван де Зандсхулпа ни одного эйса, пять двойных ошибок и шесть упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с действующим победителем турнира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Призовой фонд турнира составил € 2 074 505.