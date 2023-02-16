Вероника Кудерметова одолела шестую ракетку мира Кори Гауфф в 1/4 финала турнира в Дохе

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18-го февраля.

В четвертьфинальном матче Кудерметова (8) со счётом 6:2, 3:6, 6:1 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2022, шестую ракетку мира 18-летнюю американку Кори Гауфф (4). Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Гауфф шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Кудерметова сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, которая вышла в полуфинал на отказе швейцарки Белинды Бенчич.