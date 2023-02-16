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Вероника Кудерметова одолела шестую ракетку мира Кори Гауфф в 1/4 финала турнира в Дохе

Вероника Кудерметова одолела шестую ракетку мира Кори Гауфф в 1/4 финала турнира в Дохе
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11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18-го февраля.

В четвертьфинальном матче Кудерметова (8) со счётом 6:2, 3:6, 6:1 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2022, шестую ракетку мира 18-летнюю американку Кори Гауфф (4). Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Гауфф шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Кудерметова сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, которая вышла в полуфинал на отказе швейцарки Белинды Бенчич.

Доха (ж). 1/4 финала
16 февраля 2023, четверг. 17:15 МСК
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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