Россиянка Вера Звонарёва получила уайлд-кард в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае

Организаторы турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) опубликовали список теннисисток, которые получили уайлд-кард в основную сетку соревнований.
Ими стали:
Вера Звонарёва (Россия)
Софья Кенин (США)
Линда Фрухвиртова (Чехия)
Марта Костюк (Украина)
Ипек Оз (Турция).
В данный момент бывшая вторая ракетка мира Звонарёва занимает 435-е место в рейтинге WTA. Для россиянки это будет второй официальный турнир на уровне WTA в текущем сезоне. 38-летняя Звонарёва за последний год провела в одиночном разряде один матч: на прошлой неделе Вера выступила в квалификации турнира в Абу-Даби, где проиграла американке Шелби Роджерс.
Престижный турнир в Дубае пройдёт с 19-го по 25-е февраля. Его действующей чемпионкой является победительница «Ролан Гаррос» — 2017 представительница Латвии Елена Остапенко.
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