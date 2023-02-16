Россиянка Вера Звонарёва получила уайлд-кард в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае

Организаторы турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) опубликовали список теннисисток, которые получили уайлд-кард в основную сетку соревнований.

Ими стали:

Вера Звонарёва (Россия)

Софья Кенин (США)

Линда Фрухвиртова (Чехия)

Марта Костюк (Украина)

Ипек Оз (Турция).

В данный момент бывшая вторая ракетка мира Звонарёва занимает 435-е место в рейтинге WTA. Для россиянки это будет второй официальный турнир на уровне WTA в текущем сезоне. 38-летняя Звонарёва за последний год провела в одиночном разряде один матч: на прошлой неделе Вера выступила в квалификации турнира в Абу-Даби, где проиграла американке Шелби Роджерс.

Престижный турнир в Дубае пройдёт с 19-го по 25-е февраля. Его действующей чемпионкой является победительница «Ролан Гаррос» — 2017 представительница Латвии Елена Остапенко.