Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который завершится 18 февраля.
В четвертьфинальном матче Пегула (2) обыграла 12-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хаддад-Майя ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Мария Саккари (Греция, 5) — Каролин Гарсия (Франция,3).
Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Иге Свёнтек.
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