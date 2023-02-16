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Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе

Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который завершится 18 февраля.

В четвертьфинальном матче Пегула (2) обыграла 12-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хаддад-Майя ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Мария Саккари (Греция, 5) — Каролин Гарсия (Франция,3).

Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Иге Свёнтек.

Доха (ж). 1/4 финала
16 февраля 2023, четверг. 19:40 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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