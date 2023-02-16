Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим проиграл 101-й ракетке мира во втором круге турнира в Буэнос-Айресе

Доминик Тим проиграл 101-й ракетке мира во втором круге турнира в Буэнос-Айресе
Комментарии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийские теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который продлится 19 февраля.

В матче второго круга Тим (WC) уступил представителю Перу Хуану Пабло Варильясу Патино-Самудио (Q) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 48 минут. Тим ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Призовой фонд грунтового турнира в Буэнос-Айресе составил $ 626 595. Его действующим чемпионом является норвежский теннисист Каспер Рууд.доми

Буэнос-Айрес. 2-й круг
16 февраля 2023, четверг. 20:00 МСК
Доминик Тим
99
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
101
Перу
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Х. Варильяс Патино-Самудио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023