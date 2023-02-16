Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, в двух сетах обыграв Циципаса

14-я ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.
В матче второго круга Синнер уверенно обыграл посеянного первым грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал престижных соревнований Синнер сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», швейцарцем Стэном Вавринкой.
Призовой фонд турнира в Роттердаме составил € 2 074 505. Его действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.
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