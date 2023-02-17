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«Не будет разбрасываться шансами». Медведев – о предстоящем матче с Оже-Альяссимом

«Не будет разбрасываться шансами». Медведев – о предстоящем матче с Оже-Альяссимом
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с восьмой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).Отметим, что Феликс в Роттердаме защищает титул, завоёванный в 2022 году.

«Обычно чем дальше по сетке, тем более рейтинговые соперники. Феликс – топ-игрок. Он победил здесь в прошлом году и невероятно провёл концовку сезона. Ожидаю упорную встречу и надеюсь сыграть на лучшем уровне. Чем сложнее соперник, тем лучше должен сыграть ты. Он не будет разбрасываться шансами, будет атаковать. Мне нужно будет сыграть на высоком уровне», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев разгромил голландца в Роттердаме. В 1/4 финала Даниил сыграет с чемпионом-2022 Медведев разгромил голландца в Роттердаме. В 1/4 финала Даниил сыграет с чемпионом-2022
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