«Не будет разбрасываться шансами». Медведев – о предстоящем матче с Оже-Альяссимом
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с восьмой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).Отметим, что Феликс в Роттердаме защищает титул, завоёванный в 2022 году.
«Обычно чем дальше по сетке, тем более рейтинговые соперники. Феликс – топ-игрок. Он победил здесь в прошлом году и невероятно провёл концовку сезона. Ожидаю упорную встречу и надеюсь сыграть на лучшем уровне. Чем сложнее соперник, тем лучше должен сыграть ты. Он не будет разбрасываться шансами, будет атаковать. Мне нужно будет сыграть на высоком уровне», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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