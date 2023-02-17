Хольгер Руне снялся с матча со 160-й ракеткой мира в Роттердаме, проиграв 8 геймов подряд
Поделиться
Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне неожиданно не сумел преодолеть второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.
В матче второго круга Руне (4) встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером (WC). Руне реализовал брейк-пойнт в пятом гейме, после чего проиграл восемь геймов подряд (4:6, 0:4). Хольгер взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча.
Поединок продлился 1 час и 14 минут. Руне четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Броувера пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
00:55
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:09
-
23:05
-
22:11
-
21:21
-
20:27
-
19:20
-
16:39
-
15:08
-
14:37
-
14:00
-
13:45
-
11:45
-
10:34
-
10:10
-
06:37
-
06:17
-
01:38
-
00:46
-
00:36
-
00:03
- 15 февраля 2023
-
23:46
-
23:22
-
23:02
-
22:54
-
22:30
-
22:13
-
20:30
-
20:29
-
20:19
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
19:01
Партнерский контент