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Хольгер Руне снялся с матча со 160-й ракеткой мира в Роттердаме, проиграв 8 геймов подряд

Хольгер Руне снялся с матча со 160-й ракеткой мира в Роттердаме, проиграв 8 геймов подряд
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Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне неожиданно не сумел преодолеть второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.

В матче второго круга Руне (4) встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером (WC). Руне реализовал брейк-пойнт в пятом гейме, после чего проиграл восемь геймов подряд (4:6, 0:4). Хольгер взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча.

Поединок продлился 1 час и 14 минут. Руне четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Броувера пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Роттердам. 2-й круг
16 февраля 2023, четверг. 23:25 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		0  
6 		4  
         
Гийс Броувер
160
Нидерланды
Гийс Броувер
Г. Броувер
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