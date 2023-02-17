Хольгер Руне снялся с матча со 160-й ракеткой мира в Роттердаме, проиграв 8 геймов подряд

Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне неожиданно не сумел преодолеть второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.

В матче второго круга Руне (4) встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером (WC). Руне реализовал брейк-пойнт в пятом гейме, после чего проиграл восемь геймов подряд (4:6, 0:4). Хольгер взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча.

Поединок продлился 1 час и 14 минут. Руне четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Броувера пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.