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Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич
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Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В матче второго круга соперником Фритца был эквадорский теннисист Эммлио Гомес.

Матч завершился победой американца в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 27 минут.

Фритц (7-е место в рейтинге АТР) выполнил 10 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов (38%). На счету Гомеса (94-е место в рейтинге) один эйс и столько же двойных ошибок. Эммлио реализовал один из трёх брейк-пойнтов за всю игру.

Следующим соперником американского теннисиста стал Адриан Маннарино (Франция), обыгравший Джеффри-Джона Вулфа (США). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2. Американец и французс сыграют за выход в полуфинал турнира.

Делрэй-Бич. 2-й круг
17 февраля 2023, пятница. 04:10 МСК
Тейлор Фритц
7
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Эмилио Гомес
94
Эквадор
Эмилио Гомес
Э. Гомес
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