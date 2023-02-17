Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В матче второго круга соперником Фритца был эквадорский теннисист Эммлио Гомес.



Матч завершился победой американца в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 27 минут.



Фритц (7-е место в рейтинге АТР) выполнил 10 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов (38%). На счету Гомеса (94-е место в рейтинге) один эйс и столько же двойных ошибок. Эммлио реализовал один из трёх брейк-пойнтов за всю игру.



Следующим соперником американского теннисиста стал Адриан Маннарино (Франция), обыгравший Джеффри-Джона Вулфа (США). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2. Американец и французс сыграют за выход в полуфинал турнира.