Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В матче второго круга соперником Фритца был эквадорский теннисист Эммлио Гомес.
Матч завершился победой американца в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 27 минут.
Фритц (7-е место в рейтинге АТР) выполнил 10 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов (38%). На счету Гомеса (94-е место в рейтинге) один эйс и столько же двойных ошибок. Эммлио реализовал один из трёх брейк-пойнтов за всю игру.
Следующим соперником американского теннисиста стал Адриан Маннарино (Франция), обыгравший Джеффри-Джона Вулфа (США). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2. Американец и французс сыграют за выход в полуфинал турнира.
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