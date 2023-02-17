Бывший директор Nike сравнил отношение Надаля и Федерера к маркетингу

Бывший руководитель теннисного направления Nike Майк Накаджима считает, что Рафаэль Надаль никогда не стремился добиться таких же высоких рекламных контрактов, какие имел завершивший в прошлом году карьеру Роджер Федерер. По данным Forbes, за 2022 год Федерер заработал $ 90 млн на своих спонсорских и маркетинговых сделках, а Надаль — около $ 25 млн.

«Я не уверен, что Рафаэль хочет быть самым высокооплачиваемым амбассадором в мире.



Рафа есть Рафа, он отлично справляется, и я не думаю, что ему нужно что-то ещё. Роджер хотел, чтобы его продавали, поэтому он обращался к разным брендам, аудиториям и группам потребителей. И его команда проделала потрясающую работу.

Роджер и Рафа — очень похожие личности. Это два самых приятных парня, которых можно когда-либо встретить. Но на корте они были совершенно другими. Роджер играет так, будто идёт по облаку, легко передвигаясь.



Рафа – наоборот: в основе его игры лежит грубая сила. Американцы любят соперничество, и мы использовали это. Люди любят принимать чью-то сторону. Вперёд, Рафа! Вперёд, Роджер! И для нас было очень здорово, что эти двое представляли нас», — сказал Накаджима в интервью CNN.