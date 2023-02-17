Ольховский рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Оже-Альяссима
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский назвал ключевой фактор, который может принести российскому теннисисту Даниилу Медведеву победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Спортсмены встретятся в четвертьфинале турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
«На мой взгляд, исход матча будет зависеть от Даниила. Многое решит то, как Даня будет подавать. Может быть, в розыгрышах Оже-Альяссим постарается играть остро, но, если Медведев будет хорошо держать свою подачу, он будет фаворитом», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Турнир АТР-500 проходит в Роттердаме с 13 по 19 февраля. Общий призовой фонд составил € 2 074 505. Феликс Оже-Альяссим является действующим победителем турнира.
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