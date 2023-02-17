«Для меня он лучший игрок на сегодняшний день». Серундоло — о Джоковиче

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался об игре первой ракетки мира Новака Джоковича из Сербии.
«Для меня он лучший игрок на сегодняшний день. Лучший теннисист, номер один и чемпион последнего турнира «Большого шлема». Это впечатляет, потому что, несмотря на то, что он уже выиграл, он все ещё хочет играть и побеждать. Я его очень уважаю за это.
И я думаю, что это хорошо для тенниса, что он все ещё на этом уровне, что он по-прежнему требователен. Если мы собираемся победить его, нам придётся продолжать усердно работать, чтобы стать лучше, потому что в 35 лет он очень спокойно выиграл Открытый чемпионат Австралии. Нам это даёт понять, что впереди ещё долгий путь», — приводит слова Серундоло пресс-служба турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).
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