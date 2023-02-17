Веснина оценила шансы Кудерметовой на победу над Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о шансах Вероники Кудерметовой в матче с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Теннисистки встретятся в полуфинале турнира категории WTA-500 в Дохе.

«У Вероники хорошие шансы на победу над Свёнтек. Главное оружие Кудерметовой — подача. Ига не любит играть с теннисистками, которые имеют преимущество, — как Рыбакина и Соболенко. Вероника относится к разряду теннисисток, которые играют в мощный и атакующий теннис.



Ещё одна важная деталь — количество невынужденных ошибок. К сожалению, у Вероники таких ошибок набирается достаточно большое количество. Если получится их сократить, при этом подавая активно и с хорошим процентом первой подачи, то у Вероники есть все шансы на победу.



У Кудерметовой есть все удары: умеет играть как на задней линии, так и с лёта. Или может пойти вперёд и закончить розыгрыш. Шансы на победу действительно высокие. Правда, в Дохе покрытие достаточно медленное — это чуть на руку Свёнтек. Но Вероника уже долгое время показывает хороший теннис. Будем надеяться, что она победит», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.