Руне — о снятии с матча в Роттердаме: запястье болит с тех пор, как я упал на него на АО

Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о причинах, по которым не смог доиграть матч на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга Руне встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером. Хольгер проиграл восемь геймов подряд, взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча при счёте 4:6, 0:4.

«Запястье болит с тех пор, как я упал на него на Australian Open. Я играл через боль, но по ходу матча она усиливалась, и в итоге я уже не мог продолжать. Я перепробовал все возможные способы это исправить.



Нужно будет пройти ещё одно обследование, потому что, конечно, в моём возрасте оно не должно постоянно болеть», — приводит слова датчанина TV2.