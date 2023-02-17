Шамиль Тарпищев объяснил, в каком случае у Кудерметовой будет шанс обыграть Свёнтек

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Вероника Кудерметова сможет обыграть первую ракетку мира Игу Свёнтек. Теннисистки сыграют в полуфинале турнира WTA-500 в Дохе.
«Свёнтек играет очень разнообразно — по этому показателю она сильнейшая в мире на сегодняшний день. Для того чтобы лишить Игу такой возможности, нужно играть мощно, длинно и стабильно: это даст шанс позиционно разыгрывать очки — особенно на своей подаче, которые не позволят созидать Свёнтек.
Если этой стабильности Кудерметовой хватит — а ещё она зацепится и будет держать свою подачу — то шансы появятся. Ясно, что в этот период времени все играют по-разному. Но в других компонентах разнообразия Вероника точно не переиграет Игу, а вот с точки зрения скорости полёта мяча — можно. Свёнтек, конечно, будет разбалтывать и играть разнообразно — это будет сбивающим фактором. Посмотрим, кто окажется сильнее в таких качелях», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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