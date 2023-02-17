Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне снялся с грядущего турнира в Марселе

Хольгер Руне снялся с грядущего турнира в Марселе
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне отказался от участия в грядущем турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 20 по 26 февраля.

Ранее Руне не сумел завершить матч второго круга на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) из-за проблем с запястьем. Хольгер (4) встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером (WC). Руне реализовал брейк-пойнт в пятом гейме, после чего проиграл восемь геймов подряд (4:6, 0:4). Датчанин взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча.

В недавнем интервью юный теннисист признался, что у него болит запястье ещё с падения на Открытом чемпионате Австралии — 2023.

Напомним, в Мельбурне Руне дошёл до 1/8 финала, где в невероятной борьбе проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:7 (9:11).

Медведев разгромил голландца в Роттердаме. В 1/4 финала Даниил сыграет с чемпионом-2022 Медведев разгромил голландца в Роттердаме. В 1/4 финала Даниил сыграет с чемпионом-2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023