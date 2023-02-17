Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Роттердама

Сегодня, 17 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт четвертьфинальный матч турнира категории ATP-500, где сразятся чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (6) и действующий обладатель титула канадец Феликс Оже-Альяссим (3). Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Роттердаме.
Счёт личных встреч теннисистов — 4-0 в пользу Медведева. Впервые они сыграли в 1/16 финала «Мастерса» в Торонто в 2018 году, там Даниил победил со счётом 3:6, 6:4, 7:6(7). Затем были полуфинал US Open — 2021 (6:4, 7:5, 6:2), полуфинал командного ATP Cup — 2022 (6:4, 6:0) и, наконец, драматичный четвертьфинал Australian Open — 2022 (6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4).
В полуфинале Роттердама победителя данного матча ждёт бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров.
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