Вероника Кудерметова — Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Дохе

Сегодня, 17 февраля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первым номером рейтинга полькой Игой Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Ига Свёнтек в полуфинале турнира WTA-500 в Дохе.

По личным встречам первая ракетка мира Свёнтек ведёт со счётом 2-0. В стартовом раунде US Open — 2020 полька победила со счётом 6:3, 6:3, а в 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021 одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:0.