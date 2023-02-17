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Джессика Пегула вышла в финал турнира в Дохе, одолев Марию Саккари

Джессика Пегула вышла в финал турнира в Дохе, одолев Марию Саккари
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

В полуфинале Пегула (2) со счётом 6:2, 4:6, 6:1 обыграла представительницу Греции Марию Саккари (5). Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Пегула ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 17. На счету Саккари два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За титул Пегула сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Ига Свёнтек (Польша, 1).

Общий призовой фонд турнира в Дохе составил $ 780 637. В прошлом, 2022 году его выиграла именно Свёнтек.

Доха (ж). 1/2 финала
17 февраля 2023, пятница. 16:40 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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