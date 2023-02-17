Джессика Пегула вышла в финал турнира в Дохе, одолев Марию Саккари
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.
В полуфинале Пегула (2) со счётом 6:2, 4:6, 6:1 обыграла представительницу Греции Марию Саккари (5). Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Пегула ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 17. На счету Саккари два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
За титул Пегула сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Ига Свёнтек (Польша, 1).
Общий призовой фонд турнира в Дохе составил $ 780 637. В прошлом, 2022 году его выиграла именно Свёнтек.
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