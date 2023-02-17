«Может, какая-то микротравма». Тарпищев — о том, что Хачанов пропускает два турнира подряд

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, по какой причине 13-я ракетка мира, полуфиналист прошедшего Australian Open россиянин Карен Хачанов снялся с двух турниров подряд – в Роттердаме (Нидерланды) и Марселе (Франция).

«В последние дни был в командировках, поэтому не знаю, из-за чего именно Хачанов снялся с двух турниров. Но уверен, что ничего серьёзного там нет, иначе мне бы уже сообщили. Может, какая-то микротравма. Сегодня-завтра обязательно свяжусь, узнаю причины. Мог ли он просто захотеть отдохнуть после полуфинала Открытого чемпионата Австралии? Ни в коем случае. Наши спортсмены после таких выступлений об отдыхе точно не задумываются», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».