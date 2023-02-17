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Шамиль Тарпищев объяснил разгромное поражение Кудерметовой от Свёнтек на турнире в Дохе

Шамиль Тарпищев объяснил разгромное поражение Кудерметовой от Свёнтек на турнире в Дохе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Вероники Кудерметовой от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек в полуфинале турнира WTA-500 в Дохе (Катар) со счётом 0:6, 1:6.

«Как мне кажется, у Кудерметовой был мандраж в матче со Свёнтек. С Игой нужно играть мощно, быстро и стабильно — все знают о её разнообразии. Если играешь с ней на медленных скоростях, то она не даёт шансов созидать. Кудерметова сразу же проиграла начало — после этого уже не обрела себя. Рабочий момент.

Свёнтек в ближайшие два-три года будет безоговорочно первой в рейтинге. Понятно, что будет проигрывать, так как стабильно играть сложно. Но сам факт — Свёнтек сильнее всех», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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