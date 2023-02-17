Даниил Медведев прокомментировал уверенный выход в полуфинал турнира в Роттердаме
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.
В четвертьфинальном матче Медведев (6) уверенно обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что именно Феликс выигрывал данный турнир в 2022 году.
«Сегодня был мой лучший матч за неделю, но ради этого пришлось поработать. Обычно в лучшие недели, как правило, ты стараешься прибавить к финалу, так что это определённо моя цель. Но я доволен своим уровнем – я смог победить игрока уровня Феликса в двух сетах», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
21:41
-
21:30
-
21:05
-
20:54
-
20:20
-
19:54
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:52
-
18:22
-
18:07
-
17:54
-
17:44
-
17:24
-
16:46
-
16:31
-
15:35
-
15:07
-
15:00
-
12:05
-
09:57
-
09:41
-
05:47
-
03:44
-
00:55
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:09
-
23:05
-
22:11
-
21:21
-
20:27
-
19:20
-
16:39
-
15:08
Партнерский контент