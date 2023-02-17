Даниил Медведев прокомментировал уверенный выход в полуфинал турнира в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В четвертьфинальном матче Медведев (6) уверенно обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что именно Феликс выигрывал данный турнир в 2022 году.

«Сегодня был мой лучший матч за неделю, но ради этого пришлось поработать. Обычно в лучшие недели, как правило, ты стараешься прибавить к финалу, так что это определённо моя цель. Но я доволен своим уровнем – я смог победить игрока уровня Феликса в двух сетах», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.