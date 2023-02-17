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Янник Синнер разгромил Стэна Вавринку в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Янник Синнер разгромил Стэна Вавринку в четвертьфинале турнира в Роттердаме
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В четвертьфинальном матче Синнер одержал разгромную победу над трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Синнер четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Вавринки два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал Синнер сразится с победителем матча Гийс Броувер (Нидерланды, WC) — Таллон Грикспор (Нидерланды, WC). В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев сразится с болгарином Григором Димитровым.

Роттердам. 1/4 финала
17 февраля 2023, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
14
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Стэн Вавринка
130
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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