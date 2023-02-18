Пьетранджели: Синнер — лучший итальянский теннисист. Берреттини больше интересует реклама

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос», легендарный итальянский теннисист Никола Пьетранджели оценил текущее положение дел в итальянском теннисе.
«Появился ли новый Пьетранджели? Синнер – лучший итальянский теннисист на данный момент. Однако он «поёт» одним способом, а я пел другим. Синнер, безусловно, не остановится на достигнутом. Выиграет ли он турнир «Большого шлема»? Если бы мог, я бы поставил на это.
Мне кажется, что Берреттини больше интересуют самореклама и спонсоры, чем теннис. Он хороший парень, но его ноги двигаются на корте не так, как должны», — приводит слова Пьетранджели La Repubblica.
21-летний Синнер – бывшая девятая ракетка мира, чемпион семи турниров на уровне ATP. 26-летний Берреттини — экс шестая ракетка мира, финалист Уимблдона-2021, чемпион семи турниров ATP.
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