Ига Свёнтек прокомментировала разгромную победу над Вероникой Кудерметовой в Дохе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

В полуфинале Свёнтек (1) разгромила 11-ю ракетку мира россиянку Веронику Кудерметову (8) со счётом 6:0, 6:1.

«Я очень беспокоилась о том, как буду соперничать в сегодняшних условиях, поэтому рада, что смогла сыграть умно. Очень довольна, что сыграла так уверенно», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

За титул 2023 года в Дохе действующая чемпионка Свёнтек сразится с первой ракеткой США Джессикой Пегулой (2).

«Чтобы выиграть у Джесси, всегда нужно прикладывать максимум усилий. Она отличный, очень качественный игрок. Если честно, посмотрим. Я не хочу ничего предсказывать или углубляться в аналитику. Я просто выйду и покажу свой лучший теннис, а дальше посмотрим», — поделилась мыслями о предстоящем матче Свёнтек.