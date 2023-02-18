Елена Рыбакина сделала новое пожертвование в пользу бездомных животных в Астане

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сделала пожертвование в пользу волонтёрского движения «Стопотлов» в Астане. Сумма перечисленных средств не разглашается, однако представители организации, благодаря теннисистку, признались, что им удалось приобрести для животных 10 тонн макарон.

В данный момент Рыбакина готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 19 по 25 февраля.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2023 Рыбакина дошла до финала, где в борьбе уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Этот результат позволил Елене впервые в карьере войти в топ-10 рейтинга WTA.