Таллон Грикспор стал последним полуфиналистом турнира в Роттердаме
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61-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.
В четвертьфинальном матче Грикспор одержал победу над соотечественником Гийсом Броувером со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Грикспор восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Броувера пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в финал Грикспор сразится с итальянцем Янником Синнером, ранее одержавшим победу в четвертьфинале над Стэном Вавринкой. В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.
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