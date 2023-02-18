Таллон Грикспор стал последним полуфиналистом турнира в Роттердаме

61-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.



В четвертьфинальном матче Грикспор одержал победу над соотечественником Гийсом Броувером со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Грикспор восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Броувера пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.



За выход в финал Грикспор сразится с итальянцем Янником Синнером, ранее одержавшим победу в четвертьфинале над Стэном Вавринкой. В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.