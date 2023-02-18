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Таллон Грикспор стал последним полуфиналистом турнира в Роттердаме

Таллон Грикспор стал последним полуфиналистом турнира в Роттердаме
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61-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В четвертьфинальном матче Грикспор одержал победу над соотечественником Гийсом Броувером со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Грикспор восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Броувера пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в финал Грикспор сразится с итальянцем Янником Синнером, ранее одержавшим победу в четвертьфинале над Стэном Вавринкой. В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.

Роттердам. 1/4 финала
17 февраля 2023, пятница. 23:45 МСК
Гийс Броувер
160
Нидерланды
Гийс Броувер
Г. Броувер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Таллон Грикспор
61
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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