Алькарас вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Поделиться
2-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.
В четвертьфинальном матче Алькарас одержал победу над сербом Душаном Лайовичем со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Алькарас один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В полуфинале турнире Алькарас сразится с победителем встречи испанца Бернабе Сапата-Миральеса и аргентинца Фрасиско Серундоло. Матч идёт прямо во время публикации новости. За ходом встречи можно следить на «Чемпионате».
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
05:15
-
01:29
-
00:54
-
00:39
-
00:22
- 17 февраля 2023
-
23:31
-
21:41
-
21:30
-
21:05
-
20:54
-
20:20
-
19:54
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:52
-
18:22
-
18:07
-
17:54
-
17:44
-
17:24
-
16:46
-
16:31
-
15:35
-
15:07
-
15:00
-
12:05
-
09:57
-
09:41
-
05:47
-
03:44
-
00:55
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:09
-
23:05
Партнерский контент