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Алькарас вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Алькарас вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
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2-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В четвертьфинальном матче Алькарас одержал победу над сербом Душаном Лайовичем со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Алькарас один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнире Алькарас сразится с победителем встречи испанца Бернабе Сапата-Миральеса и аргентинца Фрасиско Серундоло. Матч идёт прямо во время публикации новости. За ходом встречи можно следить на «Чемпионате».

Буэнос-Айрес. 1/4 финала
18 февраля 2023, суббота. 02:55 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Душан Лайович
90
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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