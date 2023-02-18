Алькарас вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

2-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В четвертьфинальном матче Алькарас одержал победу над сербом Душаном Лайовичем со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Алькарас один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнире Алькарас сразится с победителем встречи испанца Бернабе Сапата-Миральеса и аргентинца Фрасиско Серундоло. Матч идёт прямо во время публикации новости. За ходом встречи можно следить на «Чемпионате».