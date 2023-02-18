Рафаэль Надаль снялся с выставочного матча с Карлосом Алькарасом в Лас-Вегасе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с выставочного матча с соотечественником Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Небольшой выставочный турнир в Лас-Вегасе пройдёт прямо перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), на данный момент Надаль заявлен на этот старт.

«Мне очень грустно, что я не могу поехать в Лас-Вегас и сыграть с Карлосом. К сожалению, сроки моего восстановления не позволяют мне сыграть в этом матче», — приводит слова Надаля пресс-служба выставочного турнира.

Теперь в Лас-Вегасе чемпион US Open — 2022, вторая ракетка мира Алькарас сразится с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Фрэнсис Тиафо (США).