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Дарья Касаткина завершила 4-летнее сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом

Дарья Касаткина завершила 4-летнее сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого работала с 2019 года.

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие рабочие отношения с тренером. Это сложно, мы работали почти четыре года. Конечно, начинать новые — это страшновато, тем более по ходу сезона, когда вообще не знаешь человека, вот так с ходу, с турнира», — сказала Касаткина на YouTube-канале Натальи Забияко.

При этом Касаткина призналась, что уже работает с новым специалистом, однако разглашать его имя не стала.

«Сложно и мне, и тренеру. Он меня совсем не знает, я его не знаю. Он не уверен, что ему стоит говорить, а что нет. Я не знаю, как человек работает. Конечно, это сложно. В идеале, если ты меняешь тренера, то лучше делать это в конце сезона, перед предсезонкой или когда есть какой-то тренировочный блок, чтобы вы хотя бы чуть друг друга узнали. Но в жизни бывают всякие незапланированные ситуации. Сложно, конечно. Но всё, что ни делается, — к лучшему», — прокомментировала сотрудничество россиянка.

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