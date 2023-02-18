Котов вышел в финал квалификации турнира в Дохе, Шевченко потерпел поражение на старте
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В Дохе (Катар) стартовала квалификации турнира категории ATP-250. Россияне на старте выступили с переменным успехом.
Александр Шевченко (5) на старте со счётом 4:6, 4:6 проиграл представителю Финляндии Отто Виртанену. Встреча продлилась 1 час 12 минут.
Павел Котов (7), в свою очередь, в полуфинале квалификации одержал волевую победу над представителем Индии Юки Бхамбри со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.
За место в основной сетке соревнований Котов сразится с представителем Украины Алексеем Крутых.
Основный соревнований в Дохе пройдут с 20-го по 25-е февраля. Сетку возглавил россиянин Андрей Рублёв, также в Дохе сыграют россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.
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