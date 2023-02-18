«Драгоценное время дома с семьёй». Карен Хачанов опубликовал милое фото с подросшим сыном

13-я ракетка мира, полуфиналист прошедшего Australian Open россиянин Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях милое фото с сыном. Мальчика зовут Давид, а супругу Хачанова Вероника. В сентябре 2022 года Давиду исполнилось три года.

«Драгоценное время дома с семьёй», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Ранее Карен снялся с двух турниров подряд – в Роттердаме (Нидерланды) и Марселе (Франция).

Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и в женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».