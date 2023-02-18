Британскую Ассоциацию лаун-тенниса могут лишить турниров ATP и WTA из-за недопуска россиян

Британская Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае нового запрета на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой, сообщает Daily Mail.
По информации источника, если LTA лишится лицензий, турниры, традиционно проходящие летом в Квинсе и Истбурне, будут выставлены на продажу на открытом рынке. Их смогут приобрести зарубежные федерации или инвесторы и провести соревнования в другом месте. Также LTA может быть оштрафована.
Напомним, российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах мира, кроме Великобритании. В прошлом году Всеанглийский клуб лан-тенниса и крокета (AELTC) не разрешил атлетам из России и Беларуси выступать на турнирах под своей эгидой.
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