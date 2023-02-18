Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опубликована сетка турнира в Марселе, где сыграют Сафиуллин, Синнер, Бублик и Хуркач

Опубликована сетка турнира в Марселе, где сыграют Сафиуллин, Синнер, Бублик и Хуркач
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 20 по 26 февраля.

Сетку соревнований возглавил поляк Хуберт Хуркач (10-я ракетка мира). Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) – Леандро Риди (Швейцария).

Второй номер посева у итальянца Янника Синнера (14-я ракетка мира), который во втором круге сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) – Артюр Фил (Франция). Третий номер посева у австралийца Алекса де Минора, четвёртый у болгарина Григора Димитрова.

Интересные матчи первого круга на турнире в Марселе:

Стэн Вавринка (Швейцария, LD) – Зизу Бергс (Бельгия);

Александр Бублик (Казахстан) – Филип Краинович (Сербия);

Максим Кресси (США, 5) – Жоффрей Бланкано (Франция, WC).

Сетка турнира в Марселе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023