Опубликована сетка турнира в Марселе, где сыграют Сафиуллин, Синнер, Бублик и Хуркач

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 20 по 26 февраля.
Сетку соревнований возглавил поляк Хуберт Хуркач (10-я ракетка мира). Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) – Леандро Риди (Швейцария).
Второй номер посева у итальянца Янника Синнера (14-я ракетка мира), который во втором круге сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) – Артюр Фил (Франция). Третий номер посева у австралийца Алекса де Минора, четвёртый у болгарина Григора Димитрова.
Интересные матчи первого круга на турнире в Марселе:
Стэн Вавринка (Швейцария, LD) – Зизу Бергс (Бельгия);
Александр Бублик (Казахстан) – Филип Краинович (Сербия);
Максим Кресси (США, 5) – Жоффрей Бланкано (Франция, WC).
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