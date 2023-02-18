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Ига Свёнтек: я использовала время после Australian Open для перезагрузки

Ига Свёнтек: я использовала время после Australian Open для перезагрузки
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что использовала время после Открытого чемпионата Австралии для перезагрузки, чтобы переосмыслить свой подход к теннису.

«Я действительно использовала время после Открытого чемпионата Австралии для сброса и перезагрузки, и я пытаюсь принять новый подход с меньшими ожиданиями, чтобы больше сосредоточиться на технике. Переосмыслить, что каждая практика повлияет на мою игру

Я просто пытаюсь расслабиться за пределами корта, чтобы быть более свободной на корте. И я начинаю это чувствовать, да», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.

Свёнтек покинула Australian Open в четвёртом круге, уступив Елене Рыбакиной. Польской спортсменке ещё ни разу не покорялся Australian Open. Рыбакина дошла до финала, где проиграла Соболенко.

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