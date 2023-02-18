Даниил Медведев вышел в 24-й финал в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Для россиянина это 24-й выход в финал в профессиональной карьере. На данный момент у Медведева 15 трофеев.

В последний раз Даниил Медведев выходил в финал в конце октября 2022 года на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Тогда в финале он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

В полуфинальном матче турнира в Роттердаме Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:4. В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.