Даниил Медведев спустя три недели вернётся в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Благодаря этой победе россиянин вернётся в первую десятку рейтинга ATP.

Он вытеснит из топ-10 польского теннисиста Хуберта Хуркача. Таким образом, в первой десятке будет два представителя России: Даниил Медведев и Андрей Рублёв (пятая ракетка мира). Напомним, Медведев покинул топ-10 рейтинга после прошедшего в этом году Australian Open.

В полуфинальном матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2. В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.