Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев спустя три недели вернётся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев спустя три недели вернётся в топ-10 рейтинга ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Благодаря этой победе россиянин вернётся в первую десятку рейтинга ATP.

Он вытеснит из топ-10 польского теннисиста Хуберта Хуркача. Таким образом, в первой десятке будет два представителя России: Даниил Медведев и Андрей Рублёв (пятая ракетка мира). Напомним, Медведев покинул топ-10 рейтинга после прошедшего в этом году Australian Open.

В полуфинальном матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2. В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.

Медведев вернулся в топ-10 спустя 3 недели! В Роттердаме Даниил пробился в свой 28-й финал Медведев вернулся в топ-10 спустя 3 недели! В Роттердаме Даниил пробился в свой 28-й финал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023